Důvěra ve vládu klesla. Pavlovi věří 58 procent veřejnosti, ukázal průzkum CVVM

S politickou situací v Česku je nyní spokojeno patnáct procent lidí. Rovněž v tomto případě je to pokles o dva procentní body. „Hodnocení politické situace se tak i nadále pohybuje na zřetelně horší úrovni, než většinou bývalo v letech 2014 až 2020 s výjimkou dvou krátkodobých propadů z let 2017 a 2018 spojených s vládní krizí nebo s problémy při sestavování vlády po volbách do Poslanecké sněmovny. V dlouhodobém srovnání pak i nadále je spokojenost se současnou politickou situací výrazně vyšší, než bývala v období let 2012 a 2013,“ uvedlo CVVM.

Průzkum se konal ve dnech 26. 5. – 24. 7. 2023 na reprezentativním vzorku 929 tázaných.

CVVM: Názory lidí na přijímání ukrajinských uprchlíků se příliš nemění

Centrum pro výzkum veřejného mínění ve čtvrtek zveřejnilo také výsledky dvou průzkumů týkajících se názorů veřejnosti na přijímání ukrajinských uprchlíků, zájem obyvatel o dění na Ukrajině a o vývoj situace kolem uprchlíků. Názory na tuto problematiku se podle nich v posledních měsících příliš nemění.

Pro trvalé usazení ukrajinských uprchlíků v Česku je asi desetina lidí, podobně jako letos na jaře a loni. Proti je naopak zhruba čtvrtina, což je o devět procentních bodů více než letos na jaře, ale shodně jako loni na podzim. O vývoj situace na Ukrajině se zajímají tři pětiny české veřejnosti, což je sice méně než loni na jaře po vypuknutí války, ale srovnatelně jako loni na podzim a letos na jaře.

Výzkumy se uskutečnily od konce května, v červnu a červenci.