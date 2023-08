Recidivista si za ubití ženy odpyká 28 let namísto doživotí, rozhodl vrchní soud

Recidivista a sexuální agresor Karel Kalina si za ubití ženy na Děčínsku odpyká 28 let namísto doživotí. Původně uložený trest mu ve středu pravomocně zmírnil pražský vrchní soud, který tak částečně vyhověl mužovu odvolání. Součástí rozsudku nicméně zůstalo to, že po odpykání trestu odnětí svobody se Kalina přesune do detenčního ústavu. Muž vinu odmítá. Podle verdiktu zmlácenou ženu ještě zaživa polil benzinem a po její smrti ji zapálil. Přímý důkaz proti němu neexistuje, usvědčil ho řetězec důkazů nepřímých.