Ruskému oligarchovi s vazbami na Putina úřad zablokoval účty a obstavil majetek v hodnotě sta milionů

Ruský miliardář Vladimir Jevtušenko v Česku skrytě ovládá firmu na výrobu elektrosoučástek a vlastní hotely. V Rusku jeho firmy vyrábějí a dodávají zbraňové systémy pro ozbrojené složky. Oligarcha Jevtušenko byl na český sankční seznam zařazený na konci června. Jeho majetek v Karlových Varech se odhaduje na více než půl miliardy korun.

Jevtušenkovi, který se v den zahájení invaze na Ukrajinu účastnil schůzky s Putinem, obstavil Finanční analytický úřad karlovarský pětihvězdičkový hotel Savoy Westend. V minulých letech tam jezdili významní ruští politici, umělci a podnikatelé. Někteří z nich jsou nyní na sankčních seznamech.

Hotel teď funguje v omezeném režimu – ubytováni jsou pouze ti, kteří si pobyt zaplatili do konce června. Podle vedení hotelu hrozí, že zaměstnanci přijdou o práci.

Podle některých lidí z ukrajinské komunity ve městě by stát ani v těchto případech – i přes vedlejší dopady – od sankcí ustupovat neměl. „I stát by se měl jednoznačně postavit na stranu pravdy. Pokud někdo sponzoruje nebo vydělává peníze pro válku, tak je to jednoznačné. Tam musí být stát tvrdý v postavení,“ řekl zástupce ukrajinské komunity v Karlových Varech Alexandr Dombrovskij.

Stát může z protiruských sankcí vydávat výjimky. Zatím tak učinil ve 33 případech. Požádala o ně zejména společnost ČEZ, aby mohla obchodovat s některými strojírenskými firmami.