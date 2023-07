Česká pošta zruší na vybraných pobočkách sobotní provoz

V Českém Brodě mohou lidé na poštu v sobotu přijít od osmi do deseti dopoledne. S koncem prázdnin se ale dveře této pobočky o víkendu zavřou. Podle starosty Českého Brodu až šedesát procent místních dojíždí za prací jinam. Právě tahle skupina lidí využívá víkendový provoz zdejší České pošty nejvíce, protože otevírací dobu během všedních dnů zkrátka nestíhá.

„Nadšení nejsme, protože chodím do práce, manžel také, a tím, že se zruší soboty, tak je to pro nás velká komplikace,“ míní zákaznice pošty Alice Černá. „Hodně lidí dělá do večera, mají dlouhou pracovní dobu. Ty soboty pro ně byly jediná možnost, o tu teď přijdou,“ dodává další klient Karel Moravec.

„Nabízeli jsme možnost, aby byly zkráceny otevírací hodiny někdy ve všední den a byla zachována sobotní otevírací doba. Nicméně z provozních důvodů toto bylo pro poštu nepřijatelné,“ podotýká starosta Českého brodu Tomáš Klinecký (Lepší Brod).

Pošta prý návštěvnost vyhodnocuje

To o šestnáct kilometrů dále v Pečkách na Kolínsku zkušenost se zrušením víkendového provozu pobočky České pošty mají už od roku 2021. Důvodem i tady byly mimo jiné úspory. „Je těžké si zvyknout, ale člověk s tím nic nenadělá, prostě je to tak dané,“ míní obyvatelka Peček Věra Buchalová.

„Průběžně vyhodnocujeme návštěvnost jednotlivých poboček právě v sobotu. V případě, že tam je opravdu malá vytíženost, tak se může stát, že se sobotní otevírací doba zruší,“ říká mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Kromě středních Čech se změny týkají i některých obcí v Libereckém, Pardubickém nebo Královéhradeckém kraji. Pokračovat ale můžou i jinde.