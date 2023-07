Smrtelně jedovatý koktejl, prohlásila Schillerová o konsolidačním balíčku

přehrát video Interview ČT24: Alena Schillerová Zdroj: ČT24

Novela o důchodovém pojištění podle Schillerové neochrání důchodce. Ve sněmovně mluvila o „oloupení důchodců“, protože vláda by chtěla nahradit mimořádnou valorizaci v průběhu roku dočasným příspěvkem, který bude údajně nižší. „V tomto bonusu se počítá se 60 procenty. Bude se vyplácet dávka a pak se započte v té řádné valorizaci. To znamená, kam se ztratilo těch 40 procent? Důchodce najednou vyjde s 60 procenty,“ uvedla Schillerová. Opozice chce jednat o změně v otázce předčasných důchodů Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO chce vládní koalice nastavit změnu ve valorizacích trvale. „Máme připravených pět pozměňovacích návrhů. Novela se nám nelíbí jako celek. I když tam jsou věci, které uznáváme, že chtěly změnu, například velice nespravedlivé nastavení předčasných důchodů,“ naznačila Schillerová jediný bod, o kterém je opozice ochotná s vládní koalicí jednat. „Nabízíme ale vylepšení. Budeme se snažit přesvědčit vládní pětikoalici, ať pro některý z našich pozměňovacích návrhů zvedne ruku a pomůže ho prosadit,“ dodala. „A co nám principiálně na tom celém vadí? Vláda slibovala, že udělá úspory na výdajové straně a zatím první úspory, které udělala, jsou jen na důchodcích. Vadí nám to, že z celé obrovské konsolidace se to smrsklo na zvýšení daní a snížení důchodů. A obávám se, že to celé takto zůstane,“ řekla Schillerová. Balíček je jen o zvyšování daní, říká Schillerová Opozice také kritizuje plán úsporného konsolidačního balíčku. O něm Schillerová už dříve prohlásila, že je ještě v horší formě, než kterou vláda představila v květnu. „Já mu říkám daňový balíček, když dovolíte. Je to změna, která vede především ke zvyšování všech daní a zvyšuje daně napříč celou společností asi o 73 miliard podle propočtů ministerstva financí. Za mě je to prostě opravdu smrtelný jedovatý koktejl v době, kdy se nacházíme v recesi,“ prohlásila bývalá ministryně financí. Balíček počítá se zhruba stejným šetřením na straně příjmů i výdajů.

Fakta Shrnutí: klíčové změny z úsporného balíčku Shrnutí: klíčové změny z úsporného balíčku Očekávané úspory: celkem: 150,7 miliardy korun

- příjmy: 72,3 miliardy korun

- výdaje: 78,4 miliardy korun

Změny DPH: 0 % – knihy 12 % – potraviny, stavební práce, léky, zdravotnické pomůcky, vodné, stočné, teplo, doprava, sport a kultura, ubytování, stravování 21 % – nápoje, čepované pivo, opravny, úklid, kadeřnictví, noviny atd.

Další změny daní a odvodů: - zvýšení daně z příjmu firem

- zvýšení daně z tabáku, alkoholu a hazardu

- zvýšení daně z nemovitosti

- zvýšení odvodů OSVČ a lidí s DPP

- zrušení daňových výjimek

- zavedení nemocenského pojištění zaměstnanců

Schillerová tvrdí, že uvedení konsolidačního balíčku může vést k propadu HDP. „Samo ministerstvo financí to má ve svém materiálu. Dovolte citovat, a to je z veřejných zdrojů ekonoma Davida Marka, který je současně poradcem pana prezidenta. Spočítal, že ten daňový balíček může znamenat propad ekonomiky až o 0,8 procenta HDP, čili – dejme tomu – o necelé jedno procento. Tato země se nachází v době, kdy se řetězí za sebou několik krizí a potřebuje především hospodářskou strategii, podpořit investice, podpořit ekonomiku, a to nevidím,“ sdělila Schillerová.

Vláda také plánuje změny sazeb DPH. Zejména má stoupnout daň z příjmu právnických osob z 19 na 21 procent, u DPH se mění nastavení sazeb, kdy se nebude odvádět nic při prodeji knih a vše ostatní spadne do sazeb 12 a 21 procent, přičemž dvanáctiprocentní sazba nahradí obě nynější snížené sazby 12 a 15 procent. Ambicí kabinetu je pročistit systém, věří, že stát tak dokáže daň efektivněji vybírat. „Když DPH zvednete, tak se to okamžitě projeví v cenách. Tak, jak to koncipovala vláda, jde o proinflační krok. V potravinách se sazba snižuje a občan to nepocítí. Zvedne se o třináct miliard jen zisk řetězců, které si to logicky ponechají. Když se podíváte, kolik z toho chce ministerstvo financí, tak je to minusové, naprosto nesmyslný krok,“ kritizovala Schillerová. Stanjura: Pozměňovací návrhy předem nezavrhujeme Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v pořadu Události, komentáře v souvislosti s opozičními pozměňovacími návrhy k balíčku nevyloučil, že vláda některé návrhy podpoří. „Pokud bude návrh dobrý, promyšlený, jsme připraveni ho podpořit. Dopředu neříkám, že odmítneme všechny opoziční návrhy. Naší snahou je zachovat to snížení deficitu příští rok o 94 miliard a v roce 2025 o 150 miliard,“ uvedl a dodal, že pokud opozice ukáže jiné nástroje, jak toho dosáhnout, je připraven debatovat. Podobně se vyjádřil i člen sněmovního rozpočtového výboru Michael Kohajda (KDU-ČSL). „Pokud opozice přijde s dobrým nápadem, který směřuje k hlavnímu cíli – konsolidaci veřejných financí, tak se o tom budeme bavit.“ Dodal, že dosud žádný konkrétní návrh neslyšel, protože vždy šlo jen o obecná tvrzení. Zmínil rovněž, že o drobných změnách by se mělo debatovat i v koalici, například o novele o hazardních hrách či snížení DPH na kojeneckou vodu či pleny.

přehrát video Stanjura a Fiala hovořili o úsporném balíčku Zdroj: ČT24