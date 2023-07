Potravinářské průkazy skončily, úlevu vítají bary či dětské tábory

Na letní tábor do Stěžova jezdí Matyáš Karpaš už jedenáctým rokem. Vedoucím je podruhé. K povinnostem patří i příprava jídla. Doteď tak musel myslet i na potravinářský průkaz. „Já to měl vždycky s omezenou platností na jeden rok, takže jsem musel jít pokaždé znova,“ popisuje. Příští rok už průkaz potřebovat nebude, ze seznamu povinností mu tak jedna vypadne.

I v jednom z pražských barů změnu vítají. Brigádníkům a zaměstnancům tady do nynějška průkaz proplácel majitel. „Když třeba teď na léto potřebujeme vzít nové lidi, tak (musíme) čekat, než si udělají ten průkaz. A i jejich doktor může mít dovolenou, takže je to úleva, nemluvě o té finanční stránce,“ pochvaluje si majitel podniku Filip Jan Zvolský.

Za potravinářský průkaz pracovníci zaplatili od dvou set korun do pětistovky. Podle zákona ho musely vlastnit také osoby pracující v kadeřnictví nebo na kosmetice. „Odbourá se to, že musíte čekat u doktora i několik hodin. A ušetří vám to peníze, které jste za to vyšetření dali. V zásadě se ukazuje, že ta povinnost byla zbytečná,“ přiznává ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty).

Vláda chystá další úlevy

Kromě dodržování hygienických předpisů ale zaměstnancům a brigádníkům jedna povinnost zůstává. „Provozovatel stravovacích služeb by měl všechny své zaměstnance poučit o tom, že pokud dojde ke změně zdravotního stavu, tak takovou informaci mají nahlásit,“ upozorňuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum.

Zmírnění podmínek přináší vládní antibyrokratický balíček. Kabinet chystá i další úlevy.