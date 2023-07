Marmelády či cukroví bez „přísady“ byrokracie. Pomůžou sjednocená pravidla pro hygienické stanice

O změnách i současném nastavení mluvili v týdnu s drobnými výrobci ve sněmovně politici i zástupci hygieny. Podle malovýrobců patří tuzemská pravidla k nejpřísnějším v Unii. Navíc krajští hygienici si je vykládali různě.

Nová metodika přináší jednotná pravidla pro všechny krajské hygienické stanice. „Úprava je evropská, český výklad byl přísnější, než by být musel. Je dobře, že se centrálně metodickým pokynem řeklo, jak by to mělo být,“ míní ministr pro legislativu Michal Šalomoun (Piráti).

Metodika především upřesnila, v jakých případech není potřeba schválená provozovna. Zároveň uvádí třicítku situací, kdy lze výrobky prodávat. „Pokud je to nahodilá činnost, tak pro tuto činnost nepotřebují povolení,“ vysvětlila hlavní hygienička Pavla Svrčinová a doplnila konkrétní příklad: „Příprava občerstvení třeba v rámci dobročinného spolku, v rámci trhů.“

Další návrhy na snížení byrokracie

Stát chystá i další úlevy od byrokratické zátěže. Balíček obsahuje přes dvacet návrhů z oblasti zdravotnictví, justice nebo zemědělství. Vláda už zadala resortům předložit do konce října konkrétní materiály.

První antibyrokratický balíček, který má vést k přípravě opatření ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, státního aparátu i občanů, vláda schválila loni koncem srpna. Soubor opatření vznikal ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Asociací malých a středních podniků a živnostníků a dalšími subjekty.