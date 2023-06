Česká armáda oslavila třicet let existence. Veřejnosti se představila na Náplavce

„K 30 letům chceme armádu ukázat trochu jinak, než je veřejnost zvyklá, a to ukázkami na vodě přímo v centru hlavního města, na obou březích Vltavy, na Rašínově nábřeží a na Hořejším nábřeží v Praze,“ vysvětlila hlavní koordinátorka akce Armáda na Náplavce Michaela Zacharová z odboru komunikace Ministerstva obrany.



Program probíhal od devíti do osmnácti hodin, hlavním tahákem byla jako vždy dynamická ukázka. Vůbec poprvé v centru Prahy seskočilo dvanáct výsadkářů a s nimi čtyři záchranáři z vrtulníku Mi-17 do Vltavy. Záchranáře poté vyzvedl z vody vrtulník W-3A Sokol.



Na ploše sedmnácti set metrů čtverečních se představily tři desítky vojenských útvarů všech druhů sil armády. Pozemní síly přivezly mimo jiné bojové vozidlo pěchoty Pandur, LOV Iveco, Tatru 815-7 PRAM s minometem a řadu ručních zbraní.

Ženisté na břehu předvedli pyrotechnické roboty, chemici protichemické obleky, vzdušné síly ukázaly kromě vrtulníků dravce, kteří chrání vojenská letiště.