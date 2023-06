Pediatři stárnou a nemají náhradu. Problém mají i specializovaná pracoviště

„Záleží na mojí sestřičce – když se mnou zůstane, tak to ještě možná málo let vydržím. Také záleží na mém zdraví. Nástupce žádného nemám, neseženu,“ dodává.

„Když se odstěhuje někdo, tak ho nahradím někým, kdo žádá,“ vysvětluje. Víc rozšiřovat praxi neplánuje i s ohledem na svůj věk. Do penze se ale zatím nechystá.

Nejméně pediatrů v přepočtu na počet obyvatel je ve středních Čechách. A to i po sečtení s Prahou, kam řada z nich na vyšetření dojíždí. Naopak nejlépe je na tom Jihočeský a Olomoucký kraj.

Ministerstvo to řeší příspěvky pro lékaře, kteří zaměstnávají mladší kolegy. Zároveň chce do práce v ambulancích zapojit pediatry z nemocnic.

Mladých lékařů je totiž málo. Skoro polovině pediatrů je více než šedesát let, což je problematické – u nich lze totiž očekávat, že brzy odejdou do důchodu. Tím je podle statistiků ohroženo zhruba šest set tisíc dětí.

Pediatra zatím ale shánějí marně a přivítali by i nové praktiky. Podle praktického lékaře Petra Krejčího jde však o dlouhý proces. „Celý ten administrativní proces trvá několik měsíců, v mém případě to bylo pět, od první myšlenky šest měsíců,“ podotýká.

Kvůli stárnutí praktiků zatím v Česku zaniká víc ordinací, než se otevře. Tenhle poměr by se ale mohl brzy otočit. „Řekl bych, že vstali noví bojovníci, a to stárnutí je kompenzováno nástupem nové generace a každý rok je to lepší a lepší,“ dodává ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Podle Petra Krejčího je to i tím, že je obor stále rozmanitější. I díky rozšíření seznamu léků, které mohou předepisovat. „Můžeme i poměrně hodně diagnóz léčit přímo v ordinaci. Což je na tom to hezké,“ uvádí lékař.

Praktici navíc podle něj působí jako preventisté, a řadě nemocí tak mohou předejít.

Problémy mají i specialisté

Problémy mají i specializovaná pracoviště, například alergologové, jejichž čekací doba, která je standardně tři měsíce, se nyní v pylové sezoně prodlužuje. Alergiků navíc přibývá. „Jestliže jsme nedávno odhadovali třicet procent populace, tak se očekává, že to bude až padesát procent,“ uvedl alergolog Martin Buchal.

„Pravda je taková, že už se také dostáváme do let a tím pádem trošičku i zpomalujeme a trošku ty pacienty odmítáme,“ dodává Buchal.