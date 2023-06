ANO v květnovém modelu Kantaru posílilo, podle průzkumu získává voliče vládní koalice

V květnovém volebním modelu vykázalo ANO zisk 33,5 procenta, což je ve srovnání s předchozím měsícem nárůst o tři procentní body. ODS na druhém místě by se 17 procenty byla beze změny.

Třetí Piráti by měli 11,5 procenta, což je oproti dubnu o půl procentního bodu lepší výsledek. SPD by dosáhla na osm procent, meziměsíčně si tak pohoršila o procentní bod. Nad pětiprocentní hranicí je v tomto modelu už jen STAN se 6,5 procenta.

Lidovci by byli na čtyřech procentech, komunisté a TOP 09 by měli shodně 3,5 procenta. ČSSD (po sobotním sjezdu nově označovaná jako SOCDEM), která se minulé dva měsíce po delší době dostávala na pětiprocentní hranici, v květnovém modelu propadla o 2,5 procentního bodu na tři procenta. Přísaha by měla 2,5 procenta, na dvou procentech by byli jak Zelení, tak PRO 2022.

Autoři průzkumu podotýkají, že květen potvrdil trend přelivu voličů mezi vládním a opozičním táborem a ještě více ho prohloubil. „Zhruba dvě třetiny nově příchozích voličů ANO jsou od stran vládní koalice, zejména od ODS. Mezi důvody je dobře patrná obecná jednotící linie, a to velká nespokojenost s prací vlády, neplnění vládního programu nebo špatná komunikace. Zbylá třetina nových voličů ANO se přesunula převážně od SPD. V této souvislosti je respondenty opakovaně zmiňováno, že SPD nemá potřebnou politickou sílu,“ konstatují.

ANO by porazilo i koalici SPOLU

Za situace, že by se voleb v době sběru dat zúčastnila koalice SPOLU (složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) tak jako v roce 2021, ovšem už ne koalice Pirátů a STAN, by se hnutí ANO umístilo první s 33,5 procenta. Ve srovnání s výsledkem voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2011 by to byl už o 6,5 procentního bodu lepší zisk.