Bárta dostal milionové odškodnění za nezákonné stíhání v kauze kolem Béma a Janouška

Nejvyšší částku ale Bárta požadoval jako zadostiučinění za nemajetkovou újmu, a to dva miliony korun. I když ministerstvo uznalo, že zahájení trestního stíhání vůči bývalému politikovi bylo nezákonné, přiznal mu jen 80 tisíc korun. Je podle něj dostačující.

Obžalobu podal státní zástupce až o šest let později. Pražský městský soud ji ale nejprve vrátil k došetření, toto rozhodnutí nezměnila ani stížnost státního zástupce. Novou obžalobu tak podal až 14. září 2020. Soud ale zastavil trestní stíhání, protože se podle něj neprokázalo, že by obžalovaní spáchali trestný čin.

Proti tomu se bránil státní zástupce stížností, se kterou uspěl u Vrchního soudu v Praze. Znovu tak v kauze rozhodoval Městský soud v Praze, který 30. listopadu 2021 zprostil oba muže obžaloby. To potvrdil i pražský vrchní soud, který pravomocně zamítl odvolání státního zástupce v květnu 2022.

Soudy zpochybňovaly především věrohodnost anonymních svědků a to, že se o ně obžaloba primárně opírá. „Ty důkazy nemají takovou hodnotu, aby bylo možno dojít k závěru o vině obžalovaných,“ uvedl soudce Alexander Károlyi z Vrchního soudu v Praze.

Obžaloba chtěla pro Bártu i Petržílka podmíněný trest odnětí svobody. Oba vinu odmítali od začátku. „Osm let zpravodajské hry, politicky motivované. Já k tomu nemám více co dodat, než že jsem rád, že to, doufám, skončilo,“ řekl Bárta po vyhlášení rozhodnutí odvolacího vrchního soudu.

Bárta dál podniká

Vít Bárta byl mimo předsedy Věcí veřejných i poslancem, od roku 2010 do dubna 2011 i ministrem dopravy. Resort ale opustil poté, co se objevilo tvrzení, že svým stranickým kolegům v Poslanecké sněmovně platil za loajalitu. Soudy jej ale pravomocně zprostily viny. Aktuálně podniká v železniční dopravě.

Jan Petržílek po odchodu z BIS vedl odbor protikorupční policie. Kvůli trestnímu stíhání byl ale postaven mimo službu. Podle Mladé fronty DNES se po osvobozujícím rozhodnutí vrátil k policii, a to do Národní centrály proti organizovanému zločinu.