Na pražských registračních značkách přibude písmeno, dochází kombinace

Resort postupoval nejjednodušším způsobem, říká Kupka

„Ano, některé návrhy jsou zajímavé. Ale ministerstvo to zatím neřešilo, máme kontrakt s dodavatelem,“ okomentoval ředitel Odboru provozu silničních vozidel z resortu dopravy Ivan Novák.

Kontrakt se společností SPM ze Štětí končí v roce 2027. Pokud by se měnil shluk písmen a čísel, musela by se i smlouva měnit a firma by musela vyrobit novou formu. „Pokud by tam došlo k nějaké změně, která by nebyla jen výměna číslice za písmeno, ale bylo by to přeskupení, tak ta forma, která je vyrobena dnes, je nepoužitelná a musela by se udělat nová,“ podotkl ředitel výrobce značek SPM Štětí Zdeněk Kůstka.

Resort dopravy dle jeho šéfa Martina Kupky (ODS) postupoval tím nejjednodušším způsobem.

Zhruba dva miliony kombinací, které nabízí končící dvoupísmenný systém, vydržely od roku 2009. Nový nabídne asi dvojnásobek. Je však možné, že než dojdou i ty, bude mít Česko úplně nový celonárodní systém, o kterém se už na ministerstvu uvažuje.