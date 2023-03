Ministerstvo dopravy se zaměřuje na mladé řidiče, poskytne jim bezplatné kurzy i možnost řídit od sedmnácti

„Tady jde o to, aby ti, kteří se chtějí na silnici chovat odpovědně, mohli takové nástroje využít,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Za první tři roky prošlo kurzy asi dva a půl tisíce zájemců. Tedy zhruba jedno procento populačního ročníku. I proto může být dopad na situaci na silnicích spíš omezený.

Ještě před pár lety stál kurz na polygonu kolem pěti tisíc – člověk si z něj odnesl hlavně cit pro to, jak se auto chová v mezní situaci. Mladým do čtyřiadvaceti let je začala nabízet Asociace autoškol České republiky (AA ČR) před třemi lety zadarmo – a letos už jde o sedmdesát termínů.

Zavedení mentorů pro nezletilé řidiče

Vláda momentálně chystá nový zákon o provozu na pozemních komunikacích. Platit má od příštího roku a právě mladých řidičů by se měl dotknout velmi výrazně. Například na první dva roky jim stanovuje nižší počet trestných bodů. Pokud jich nasbírají šest, budou muset na psychologický pohovor a školení.

Zároveň se ale zavádí možnost řídit už v sedmnácti letech – a to pod dohledem mentora. Tím musí být bezúhonný řidič, který za posledních pět let nedostal žádný trestný bod a průkaz má minimálně deset let.

Takovým mentorem by typicky mohl být jeden z rodičů. Autoři této myšlenky očekávají, že právě díky jeho působení by se mladý řidič zdokonaloval mnohem efektivněji. Nakonec – v řadě rodin to tak chodí už teď a často déle než jeden rok.

Navíc ministerstvo mentory nově zařadilo i do systému zlepšování řidičů, takže bezplatné kurzy, které autoškoly poskytují začátečníkům, nově platí i pro ně.