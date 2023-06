Výhrady ke mně nebyly konkrétní, řekl Baxa. Způsob nominace kandidátů podle Zemanové budí důvěru

Baxa zmínil, že má za sebou dlouhé roky v taláru a je nezávislý, proto se možná objevilo pár kritiků. „Jsem zvyklý vyjadřovat se otevřeně, a proto nemám kolem sebe samé fanoušky a příznivce,“ uvedl s tím, že se nenechá zastrašit ani koupit, čehož se někteří možná báli. „To, co je o mě známo, tak bude i v nové roli ústavního soudce.“

Zmínil, že debata byla náročná a má být náročná, protože je člověku svěřena velká pravomoc rozhodovat. „Měl by to být člověk, o kterém je známo, co má za sebou – jakou kompetenci, zkušenost, jaké zkoušky, zátěže v minulosti zažil a v jakých obstál, nebo neobstál – je to základ pro důvěru, protože důvěra v soudy se koncentruje do posuzování osob soudců.“ Podotkl, že nominace vzbudila veřejnou debatu a tak to má být.

Zmínil rovněž, že nabídku na pozici předsedy Ústavního soudu nedostal a podle něj nejde v tuto chvíli o naléhavou otázku, protože současný šéf Pavel Rychetský má mandát až do srpna. „Já to teď beru tak, že jmenování předsedy znamená rozhlédnout se po celém tom souboru patnácti soudců a z nich vybrat toho pravého.“