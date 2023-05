Vláda i kraje v situaci kolem nedostatku míst na středních školách selhaly, míní Pavel

Situaci bude ve čtvrtek projednávat premiér Petr Fiala (ODS) s Bekem a Asociací krajů ČR. „V tomto případě je zřejmé, že selhaly jak kraje, tak vláda. Nebylo tak složité si udělat projekce demografických křivek,“ konstatoval Pavel. Nutné je teď podle něj hledat s maximální pružností řešení, která umožní „absorbovat do systému víc dětí a studentů“.

Ke zkouškám na maturitní obory středních škol se letos přihlásilo rekordních 116 031 dětí. Je to o čtvrtinu víc než před šesti lety, kdy se centrálně zadávané zkoušky konaly poprvé. Letos byl i kvůli silnému populačnímu ročníku zájem o středoškolské vzdělání v některých regionech enormní a mnoho žáků devátých tříd zatím nebylo přijato na žádnou školu.

Podle prezidenta se není možné spokojit jen s opatřeními, která by se mohla promítnout třeba za pět let. „Tím se problém nevyřeší. Budu apelovat na ministry i premiéra, aby hledali řešení, která umožní tento cíl naplnit,“ předeslal. Na dotaz, zda se bude s Bekem snažit najít řešení do začátku září, Pavel odpověděl, že „zcela určitě ano“.

Bek minulý týden řekl, že chce co nejrychleji změnit přijímací zkoušky na střední školy, jejichž současná podoba patří podle něj do minulého století. Za svou prioritu označil posílení všeobecného charakteru středoškolského vzdělání, protože současná nabídka v tomto směru neodpovídá poptávce rodičů a studentů.

Jednotlivé položky úsporného balíčku si zaslouží debatu

Prezident v rozhovoru mluvil také o vládním úsporném balíčku. Podle jeho názoru si jednotlivé položky zasluhují debatu, zda u nich nepřevažují negativa nad pozitivy. Pokud by ještě vládní plán doznal nějakých změn, měl by být jejich výsledný součet nulový, doplnil. Nedávno představený úsporný balíček obsahuje 58 opatření a podle premiéra Fialy příští rok sníží schodek státního rozpočtu o 94 miliard korun.

Pavel zároveň řekl, že se k jednotlivým položkám nechce vyjadřovat. „Nemám k tomu pravomoc, abych hodnotil jednotlivá opatření,“ podotkl. Celkově je však podle něj nepochybné, že nějaké změny je nutné udělat. Ocenil odvahu vládní pětikoalice přijít s kroky, na které kabinety v posledních osmi až deseti letech neměly odvahu.

„Ale tím neříkám, že každé z těch navržených opatření je správné,“ poznamenal. Debatu si podle něj zaslouží mimo jiné zvýšení DPH u kojenecké vody či rozdíl v sazbách pro noviny (21 procent) a časopisy (12 procent).