Českou pivní kulturu chce svaz dostat na seznam UNESCO

Světlý ležák je nápoj, kterým se Česko zapsalo na světovou pivní mapu. A brzy možná i do seznamu kulturního dědictví UNESCO spolu s celou tuzemskou pivní kulturou. Svaz pivovarů bude usilovat o národní přihlášku.

„Není to tak jednoduché, že bychom chtěli zapisovat jenom tu danou kategorii a její výrobu. Je to i o sociálním a kulturním aspektu setkávání lidí v hospodě,“ vysvětluje výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová. „Je to i o použitých surovinách, o sládcích. Pokud budeme všechno stíhat, tak bychom tu přihlášku měli podat příští rok v únoru,“ dodává.

„České pivo má výbornou kvalitu a výborné renomé už nyní – minimálně v evropském regionu. Ale tohle mu samozřejmě pomůže,“ říká k tomu manažer pro strategii Budějovického Budvaru Robert Chrt.