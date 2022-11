Pivo už levné nebude. V centru Prahy letos přesáhne cena za půllitr 70 korun

Půllitr tak zdražil zhruba o dvě koruny, v některých hospodách však může být nárůst i vyšší. Plánují si navýšit cenu také o další náklady. „Je to elektřina, plyn a ostatní věci, které se nám do těch dvou korun promítnout nemůžou. Hospody musí zdražit víc. Pokud vůbec můžou zdražit, protože úbytek hostů je už teď rapidní,“ řekl majitel restaurace Zlatá Hvězda Jan Dobiáš.

Zdražovat už musely i podniky, které do půllitrů točí pivo jiných značek. Ceny zvedl i největší český pivovar Plzeňský Prazdroj, v průměru o 1,7 koruny na půllitr. V restauraci nedaleko Prahy tak aktuálně stojí 61 korun. „Přenesli jsme do našich jídelních lístků to, o co nám byla cena navýšena, žádná extra marže. Jak jsme nakoupili, tak prodáváme,“ uvedl spolumajitel restaurace La Pastorella Marin Šos.

Vyšší cena by mohla srazit spotřebu

Dráž teď nakupuje většina hospod. V posledních měsících totiž zdražily všechny velké pivovary – v průměru 1,50–2 koruny na půllitr piva. Čepované dvanáctistupňové už ve velkých městech stojí často přes 60 korun.

„Říká se mi to velmi smutně, ale pivo bude dražší. Hladinka v centru Prahy překročí 70 korun už tento podzim. Hospodští už opravdu nemají kde brát. Pivo už levné nebude,“ řekl člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Luboš Kastner.

S vyšší cenou může podle hospodských přijít i nižší spotřeba piva. V té jsou Češi ve srovnání se světem dlouhodobě na prvním místě.