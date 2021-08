Pivovary i hospody jsou opatrně optimistické. Léto je dobré, ale co podzim?

Pomohl fotbal i export

Výkonná ředitelka Svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová označila červnový výsledek návratu k točenému pivu za příznivý. „Znamená to, že český fanoušek se vrací do hospod, a tomu jsme rádi.“ Těší se i na červencová čísla, protože v nich by mohly sehrát příznivou roli olympijské hry v Tokiu.

Za větším zájmem o pivo stál v červnu i sport, tedy hlavně evropský fotbalový šampionát. „Předpokládám, že tenhle velký zážitek fotbalový a sportovní si Češi užili právě s tím půllitrem. Myslím si, že to mělo i vliv na spotřebu piva v červnu,“ odhadla výkonná ředitelka Ferencová.