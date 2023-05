Potravinové banky v létě zavedou síť výdejen. Pomoc pro lidi v nouzi bude efektivnější

Nové zázemí pro kurzy vaření

Nové prostory nebudou sloužit pouze jako výdejna potravin. Součástí budou i větší sklady. Lepší zázemí by zase mohlo přilákat zájem veřejnosti. „Zatím máme nedostatek skladových prostor, sklady máme na několika místech. V letošním roce budeme na základě dotace ministerstva životního prostředí kupovat vlastní velký sklad. Po jeho rekonstrukci bude možné pořádat i akce pro veřejnost,“ říká Václav Pitucha. Nový sklad v září budou otevírat také v potravinové bance v Litoměřicích.

Už nyní některé pobočky bank ve spolupráci s neziskovými organizacemi pořádají exkurze pro školy či kurzy vaření. Takových akcí by do budoucna mělo ještě přibýt. „Potravinové banky dělají různé edukativní programy a workshopy a zapojují se do prevence proti plýtvání. Jsou to například kurzy pro samoživitelky, jak zpracovávat méně tradiční ovoce a zeleninu nebo jak vařit levně a beze zbytku,“ popisuje jejich možnou náplň Seifertová.

Podle ředitelů potravinových bank lidé neumí s některými surovinami zacházet. Týká se to například rýže, kterou nejsou zvyklí vařit tradičním způsobem, a proto žádají spíše rýži ve varných sáčcích. „Někteří lidé vyrostli v prostředí, kde se vařilo z polotovarů nebo ze základních potravin. Kurzy jim tak můžou velmi pomoci,“ ujišťuje ředitel královéhradecké potravinové banky.