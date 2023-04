Stále více lidí potřebuje pomoc. Potravinové banky doufají, že sobotní sbírka zaplní sklady

„Stále více samoživitelů a vícečetných rodin se obrací na potravinové banky. Pro ně potřebujeme především dětské přesnídávky, sunar a dětskou hygienu,“ sdělil České televizi předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček. Zatímco v roce 2021 se dostalo pomoci 200 tisícům lidí, v loňském roce už to bylo 300 tisíc. Mezi potřebnými se nově objevují také lidé ze střední třídy, kteří se v podobné situaci ocitli poprvé. Právě vícečetné rodiny, samoživitelé, ale také senioři se řadí mezi nejzranitelnější skupiny, ke kterým podpora bank směřuje.

Počet lidí potřebujících pomoc narůstá napříč všemi kraji. Každoročně před dalším kolem sbírky téměř dochází k vyprázdnění skladů. Tento rok je ale situace díky vyššímu zájmu odlišná. „Jednotlivé sklady mají nedostatek trvanlivých potravin, jako jsou rýže, těstoviny, konzervy, ale i potravin pro děti a základního drogistického zboží,“ říká Slavíček.

Také v charitativních organizacích pociťují, že přibývá lidí, kteří nově vyhledávají pomoc. „Ten minulý rok byl hodně náročný, takže jsme často doplňovali i z potravinové banky,“ uvedla pracovnice pro oblast komunikace z pelhřimovské Charity Dominika Dufková. „Letos také už čekáme na sbírku potravin, zájem se zvedá a cítíme, že se zdražováním chodí více lidí,“ dodala Dufková.

Pomoct by měla jarní sbírka

Doplnit zásoby v potravinových bankách by mělo jarní kolo sbírky. To se uskuteční v kamenných obchodech v sobotu 22. dubna od 8 do 18 hodin. Současně probíhá od 18. dubna do 2. května on-line sbírka v obchodech, jako jsou Rohlík.cz, Tesco Online nákupy nebo Košík.cz. „Důležité je zdůraznit, že i malý dar může udělat velkou radost příjemci potravinové pomoci,“ upozorňuje Slavíček.

V České republice je 15 potravinových bank, které dále zásobují 1368 neziskových organizací. V roce 2022 banky nashromáždily přes 11 300 tun potravin, a pomohly tak 300 tisícům lidí. V letošním roce se chce federace zaměřit na projekt zakládání výdejen ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí, díky kterým se stane pomoc ještě dostupnější.