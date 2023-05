S alkoholem se v Česku ročně pojí až sedm tisíc úmrtí. Dopady pití vyjdou na 55 miliard

„Míra konzumace alkoholu je dlouhodobě vysoká. Podle studií se situace dlouhodobě nemění. První náznak poklesu byl v roce 2021, kdy v jedné studii vyšly nižší hodnoty míry denního pití alkoholu – především mezi muži,“ poznamenala Chomynová.

Průměrný obyvatel Česka spotřebuje za rok asi deset litrů čistého alkoholu. Tuzemsko se tak v pití řadí na přední příčky ve světě. Podle zprávy rizikově pije 1,5 až 1,7 milionu lidí. U osmi set tisíc až 980 tisíc z nich odborníci mluví o takzvaném škodlivém pití.

Více pijí muži, častěji jsou také závislí. Obvykle kombinují různé druhy alkoholických nápojů. „U žen se více objevuje pití vína. Vzorce pití mezi ženami jsou jiné. Ženy častěji pijí o samotě. Začne to nevinným pitím, skleničkou večer. Překlopí se to do denního pití,“ řekla šéfka střediska.