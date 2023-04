Policie kvůli dezinformacím zahájila přes sedmdesát trestních stíhání, uvedl Vondrášek

Loni podle něj policie také zaznamenala čtyři případy kybernetických útoků cizích mocností na servery a informační systémy úřadů veřejné správy. „Evidujeme jednotky případů, kdy se zahraniční mocnosti pokoušely zatáhnout Česko do nějaké akce pod cizí vlajkou,“ dodal.

Vondrášek připomněl, že policie loni zaznamenala zhruba 182 tisíc trestných činů, což bylo meziročně o 19 procent více, ale méně než před omezeními mobility kvůli koronavirové epidemii.

Kriminalita cizinců se podle policejního prezidenta loni zvýšila o 1,2 procenta, v případě Ukrajinců o 0,6 procenta, což je podle něj vzhledem ke zhruba 330 tisícům v Česku zaregistrovaných uprchlíků z Ukrajiny „velice málo“ – odehrávala se také většinou uvnitř jejich komunity. Výjimkami byla finanční kriminalita prostřednictvím internetu a převaděčství, kdy nejvíc řidičů dodávek, kteří převáželi syrské běžence z Balkánu do západní Evropy, bylo z Ukrajiny, podotkl policejní prezident.

Struktura ukrajinských uprchlíků se změnila

Ředitelka ministerského odboru azylové a migrační politiky Pavla Novotná senátorům řekla, že cizinců je v Česku 1,1 milionu, což je desetina populace. V posledních deseti týdnech se podle Novotné změnila struktura ukrajinských uprchlíků. Přichází jich dva tisíce až dva a půl tisíce týdně, polovinu z nich tvoří běženci v ekonomicky aktivním věku, kteří do Česka míří za prací. Novotná to dala do souvislosti s tím, že v Česku dříve ročně pracovalo na šedesát tisíc Ukrajinců, nynější ekonomičtí migranti ale mohou využít dočasné ochrany s benefity jako váleční uprchlíci.

Ministerstvo vnitra podle Novotné chystá nový zákon o pobytu cizinců v České republice, kterým chce celou agendu digitalizovat. V případě Ukrajinců chystá i změnu pravidel v návaznosti na připravované předpisy Evropské unie. Kromě toho připravuje také novelu trestního kodexu a trestního řádu, kterým by se upravila využitelnost zpravodajských informací v trestním řízení a trestnost působení ve prospěch cizí moci, tedy takzvaného civilního vyzvědačství.