Nedostatek penicilinu bude trvat ještě měsíc, připustil Válek. Lékaři hledají alternativy

Kusový prodej léků

V Česku je registrováno skoro šestapadesát tisíc variant léků. Držitelé registrací musí oznamovat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv datum přerušení, obnovení nebo ukončení dodávek. A právě počet hlášení o ukončení se v předchozích třech letech skoro ztrojnásobil.

Kvůli nynějšímu nedostatku některých potřebných léků uvažuje ministerstvo zdravotnictví o možnosti zavedení takzvaného prodeje po kusech. Tento systém už funguje například v Kanadě nebo Spojených státech. Válkův resort proto zpracovává analýzu ohledně mimořádného opatření, které by poté mohlo snížit plýtvání medikamenty a částečně vyřešit jejich nedostatek na trhu.

Ministerstvo chce mít analýzu hotovou do konce léta a pokud by se návrhy resortu osvědčily, s vybranými lékárnami plánuje zahájit pilotní program příští rok. Lékárny se zázemím výroby jednotlivých léků by podle ministerstva zdravotnictví mohly do budoucna vydávat medikamenty na míru místo celých balení.

„Je zřejmé, že síť tohoto způsobu výdeje v tuto chvíli není připravená. Nicméně někde musíme začít a v tuto chvíli hledáme řešení, která můžou zlepšit dostupnost léčiv pro české pacienty,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Komora je ke kusovému prodeji skeptická

Lékárnická komora si nabízené řešení pomocí kusového prodeje zatím nedokáže představit. Oslovení farmaceuti tvrdí, že by potřebovali personální pomoc. „Samozřejmě by ta služba musela být ohodnocená tak, abychom byli schopni zaměstnat člověka, který se tomu bude věnovat,“ reaguje jedna z oslovených vedoucích lékarnic Kristýna Pilátová.

Podle současného znění zákona také není možné rozbalovat původní obal. Kdyby se podle analýzy ministerstva ukázalo, že by byl systém ekonomicky výhodný, muselo by tak dojít ke změně legislativy.

„Jakmile by pečeť byla porušená a krabička otevřená, tak je podezření na to, že je to padělek a my musíme léčivo vrátit dodavateli,“ říká lékárník Filip Škarda. Kdyby se vydávání léčiv na kusy podařilo zavést, mohli by lékárníci kontrolovat rovněž to, jestli je lidé užívají podle předepsaného dávkování.

Podle Pilátové by mohlo být řešením například vydávání léků na měsíční dávku. „Pacient se pak opakovaně vrací, ale léky už má nachystané na to jeho jednotlivé užívání. Zároveň si dokážu představit, že by se tím zamezilo nadměrnému plýtvání léky, protože v dnešní době je vidět, jak se léky hodně hromadně vrací,“ zamýšlí se.