Čermák dostal podle Koláře přiměřený trest. Nacher míní, že v kontextu jiných zločinů je nepřijatelný

Podle vyšetřovatelů Národní centrály proti organizovanému zločinu Čermák loni v únoru vyzýval na sociálních sítích lidi, aby udělali všechno včetně násilností proti přijetí novely pandemického zákona. Čermák se u soudu hájil tím, že šlo o nadsázku. Rozsudek pěti a půl roku vězení od Krajského soudu v Plzni zatím není pravomocný.

Místopředsedkyně České advokátní komory Monika Novotná uvedla, že trestní zákoník stanovuje za vyhrožování teroristickým trestným činem nebo za podporu terorismu prostřednictvím veřejné internetové sítě, televize či rozhlasu sazbu pět až patnáct let.

„Pokud dostal trest pět a půl roku odnětí svobody, je to na dolní hranici trestní sazby. Není to výjimečný, drakonický trest. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, zda tresty jsou přiměřené tak, jak je stanoví trestní zákoník, ale soudce, pokud to kvalifikuje, jak to kvalifikoval, neměl příliš prostoru pro nějaké uvážení, aby šel s trestem pod pět let,“ sděluje Novotná.

„Vězení není nic příjemného. Pan Čermák dostal trest odnětí svobody a poměrně vysoký, tak to může působit jako brzda pro ty nejzávažnější projevy nenávisti,“ doplňuje.

Trestní právo podle ní nastupuje v momentě, kdy má skutek nějakou závažnost a razanci, musí se o něm dozvědět policie a veřejný zájem nelze chránit jinými prostředky.

Kde jde o nadsázku či povzdechnutí, nelze mluvit o trestném činu, dodala. „Když si někdo povzdechne, že se podporují Ukrajinci a ne samoživitelky, nebude to trestný čin, protože to není žádná nenávist ve vztahu k nějakému obyvatelstvu,“ uvádí Novotná, podle níž nicméně sociální sítě poskytují falešný dojem beztrestnosti a anonymity.