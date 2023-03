Krizová novela vodního zákona reaguje na havárii na Bečvě, pokuty stoupnou až na 50 milionů

Krizová novela podle něj reaguje na chyby, které nastaly při postupu řešení havárie na řece Bečvě v září 2020. Novelu hodlá MŽP předložit vládě ke konci dubna, v platnost by měla vstoupit do konce letošního roku.

Podle novely by měl původce či provozovatel ohlásit havárii hasičům, ti vyjedou na místo a zároveň kontaktují další příslušné instituce jako vodoprávní úřad (VPÚ), správce povodí, Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) a státní policii. Záchranné a likvidační práce budou řídit hasiči, ti zároveň podniknou kroky k tomu, aby se závadné látky dál nešířily, například použijí norné stěny. Řízení následně převezme VPÚ, vzorky havárií zasažených povrchových vod bude odebírat správce povodí.

„Rozdělení rolí – to znamená, který ten subjekt v rámci zneškodňování havárie je za co zodpovědný a s kým komunikuje – to je to stěžejní, aby ten zásah rychle a efektivně proběhl. Podstatná role bude Hasičského záchranného sboru, který má mechanismy, má cvičení, má technologii na to, aby u havárie mohl být jako první, aby mohl komunikovat, aby mohl velet celému zásahu na těch záchranných a likvidačních pracích a aby eventuálně, pokud vodoprávní orgán není k dispozici, tak aby ho mohl po tu dočasnou dobu zastoupit,“ informoval ředitel odboru ochrany vody MŽP Lukáš Záruba.

Vyšší pokuty pro firmy i jednotlivce

Novela by podle Hladíka měla zároveň zavést vyšší pokuty za vypuštění toxických látek do vodních toků. Firmám, které budou zároveň nově podléhat kontinuálnímu monitoringu, by tak hrozila sankce ve výši až padesát milionů korun.

Pod průběžným dohledem bude podle ministra asi sto až dvě stě firem, například chemických či papírenských provozů, které mají od krajů povolení vypouštět potenciálně nebezpečné látky jako těžké kovy či kyanidy. Horní hranici pokuty budou čelit v případě, že způsobí havárii navzdory tomu, že měly povinnost hlídat svou činnost kontinuálně, vysvětlil Záruba.

Právní či fyzické osoby podnikající, které nebudou podléhat monitoringu, by mohly za způsobení havárie dostat pokutu ve výši až 25 milionů korun oproti současným pěti milionům. Peněžní trest ve výši až milion korun navrhuje novela pro fyzické osoby nepodnikající. Podle Záruby v současnosti platí lidé pokuty v maximální výši 500 tisíc korun.