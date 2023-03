Někteří politici kritizují kumulaci funkcí. Řada z nich přitom sedí na více židlích najednou

Zastupitel Zlínského kraje a vsetínský starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL) spojuje senátorský mandát s funkcí v regionech stejně jako většina členů horní komory, včetně jejího předsedy. Z 81 zákonodárců je celkem 49 taky starosty, radními, obecními nebo krajskými zastupiteli.

„Je to jako u všech prací od instalatéra, lékaře… Prostě každá práce, když ji znáte a máte tu znalost, tak za osm hodin uděláte víc, než když jste nový,“ poznamenal Čunek.

„Práce senátora je určitě práce na plný úvazek. Otázkou je, do jaké míry se překrývá třeba s prací starosty. A je potřeba, aby to lidé, kteří chodí volit v daném regionu, věděli. A sami si posoudili, jak to fungovalo v minulosti a následně podle toho volili,“ myslí si předseda horní komory, zároveň zastupitel Vysočiny a také zastupitel Telče Miloš Vystrčil (ODS).