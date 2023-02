Prahu povedou poslanec, starostka městské části a europoslanec. Funkce si nechají, věří, že vše stihnou

Pospíšilovi spolustraníci ovšem nevidí problém v tom, že plní dvě tak odlišné funkce. „Záleží na tom, jak si to nastaví pracovně. On je velmi pracovitý,“ ujistil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

„Nedovedu si představit, že by Bohuslav Svoboda dokázal skloubit všechny funkce a zároveň aby je všechny dělal na plný úvazek. On už je také v poměrně pokročilém věku, což může hrát svou roli. I v očích veřejnosti to nebude působit dobře, protože všechny ty funkce jsou prestižní a nesou s sebou určité benefity,“ shrnul Michael Drašar z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Již před loňskými komunálními volbami předeslal, že aby stihl splnit všechny své povinnosti, hodlá pracovat dvanáct hodin denně – od sedmi do sedmi. „Mám to rozpočítané,“ řekl tehdy v rozhovoru pro Seznam Zprávy s tím, že soukromý život přijde na řadu „potom“. Přesto množství funkcí a rolí devětasedmdesátiletého staronového primátora vzbuzuje nejistotu.

Svoboda by měl být primátorem již podruhé. Ale zatímco poprvé v roce 2010 do této funkce nastupoval, aniž by měl jiné politické angažmá, nyní to bude přesně naopak. Nejenže je poslancem, je navíc předsedou zdravotnického výboru Poslanecké sněmovně. K tomu zasedá ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny, a ještě působí na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Primátoři již ve sněmovně seděli. Je to vůle voličů, říkají

V Poslanecké sněmovně bude primátor a zároveň šéf zdravotnického výboru zasedat po boku kolegů, kteří v minulosti také působili v parlamentu i ve vedení měst. Nynější ministr kultury Martin Baxa (ODS) býval plzeňským primátorem a zároveň krajským zastupitelem, poslancem, ověřovatelem ve dvou výborech a předsedou kulturního podvýboru sněmovny. Stejně tak nynější ministr financí a někdejší ministr dopravy Zbyněk Stanjura (ODS) býval opavským primátorem a zároveň poslancem, dokonce předsedou poslaneckého klubu své strany. Oba v komunální politice skončili až před vstupem do ministerských funkcí.

Stanjura se domnívá, že jediný, kdo by se k takovým souběhům měl vyjádřit, jsou voliči. „Když to voličům bude vadit, tak ty lidi do funkcí nezvolí,“ domnívá se. Podobně smýšlí i Baxa. „Jednak to musí zvážit každý z těch politických představitelů sám. Ale nakonec účet vystavují voliči a v komunálních volbách to platí jednoznačně,“ podotkl.

Ani Marek Benda z pozice předsedy poslaneckého klubu ODS nevnímá množství Svobodových funkcí problematicky a odkazuje na voliče. „Všichni věděli, že kandiduje z pozice poslance. Všichni mu to vyčetli. Byl zvolen, za mě je to v pořádku,“ prohlásil.

Podle analytika projektu Hlídač státu Michala Bláhy je ale liché odkazovat v tomto případě na vůli voličů. „Voliči nevěděli, že bude dělat čtyři funkce dohromady. Voliči ho volili na funkci primátora, aby ji vykonával co nejlépe. Jestli ji bude vykonávat co nejlépe na třetinu úvazku, o tom nejsem přesvědčen,“ domnívá se. Chromý rovnou jasně předjímá: „Domnívám se, že to nezvládne a že to bude vidět na kvalitě vykonávání těch úřadů.“

Zůstane-li Bohuslav Svoboda ve všech svých funkcích, bude zároveň poslancem a předsedou sněmovního výboru i primátorem nejméně dva a půl roku do sněmovních voleb na podzim 2025. Do začátku příštího volebního období sněmovny by mohl zůstat i ve správní radě VZP. Alexandra Udženija by mohla být náměstkyní primátora a zároveň starostkou ještě o rok déle – na místní radnice i na magistrát se volí v témže termínu. Nejkratší souběh funkcí má před sebou Jiří Pospíšil, přesto by měl europoslancem zůstat ještě nejméně rok a čtvrt.