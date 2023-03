ŽIVĚ: Sněmovna má jednat o ochraně zaměstnanců krachujících firem, vrátí se i k mediální novele

Vládní novela o veřejných zakázkách přejímá předpisy Evropské unie. Michálek varoval, že pokud Česko nebude plnit závazky, hrozí mu pokuta nejméně 41 milionů korun. „Pojďme pracovní den pojmout pracovně,“ apeloval předseda pirátských poslanců. „Nekaučujte nás tady a neříkejte nám, co máme dělat. Neumlčíte nás,“ odpověděla mu Schillerové, která navrhla zahrnout do programu schůze hned tři nové body.

Místopředsedkyně sněmovny a bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) míní, že Piráti si mohou sami za protahování schvalování novely o zakázkách. Upozorňovala na dva podle ní sporné pirátské pozměňovací návrhy, které se týkají zakázek na informační technologie a možnosti vylučování některých uchazečů. Dostálová uvedla, že dohoda ohledně těchto úprav by byla lepší cestou než se „bombardovat přes mikrofon“.

Do bloku ke změnám programu schůze se sešlo podle informací přesedající Věry Kovářové (STAN) kolem pětadvaceti přihlášek. Několik z nich přišlo od opozičních poslanců s právem přednostního vystoupení, na něž se nevztahuje pětiminutový limit pro zdůvodnění návrhu úpravy.

Na pokračování řádné schůze mají poslanci v pátek vyhrazené tři hodiny. Napevno mají na pořadu jediný bod, a to třetí čtení vládní novely o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Ta předpokládá, že pro podání žádosti a poskytnutí peněz zaměstnancům by neměl stačit návrh na insolvenci, ale rozhodující by mělo být až oznámení o zahájení insolvenčního řízení.

Nyní mohou zaměstnanci firem v platební neschopnosti získat za určitých podmínek od úřadu práce dlužnou mzdu za tři měsíce. Částka nesmí překročit 1,5násobek celostátní průměrné mzdy z předchozího roku. Rozhodující je termín, kdy věřitelé podali insolvenční návrh či kdy se vyhlásilo moratorium před zahájením insolvenčního řízení. Jakmile se úřad práce o platební neschopnosti podniku dozví, vyvěsí informace na své úřední desce. Poté mohou pracovníci o peníze žádat do pěti měsíců a patnácti dnů.