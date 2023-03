Špidla, Vondráček a Rakušan hovořili o vztahu Hradu s politiky

Petr Pavel má šanci dělat to, co slíbil, a pokud to dělat bude, bude to dobře pro Česko, myslí si poslanec Radek Vondráček (ANO). Bývalý premiér Vladimír Špidla zdůraznil, že prezident je z ústavy neodpovědný, a tudíž nemá právo na nějakou radikální iniciativu. Pavel to jako bývalý voják zvyklý sloužit podle něj snad chápe. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ocenil, že se Pavel hlásí ke své minulosti, což v Česku nebylo vždy zvykem. Všichni byli hosty speciálního vydání Událostí, komentářů věnovaných inauguraci.