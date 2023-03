Klaus tepal Pavlovu inaugurační řeč, ocenil ale avizovaný přesun novoročních projevů

„V tom dnešním čteném nit, gradace, struktura prostě chyběly. Projev dvacetkrát začínal izolovanými větami, které asi někdo z poradců prezidentovi napsal. Myslím, že to nebyl projev s velkým P,“ zkritizoval Klaus Pavlovo první vystoupení po složení prezidentského slibu. Naopak ho prý ale těší, že Pavel avizoval, že novoroční projev se vrátí na prvního ledna. „Za to musím zatleskat,“ zmínil.

Klaus prozradil, že se s Pavlem setkal už před lety, když hledal náhradu za jednoho ze svých odcházejících spolupracovníků. „Viděl jsem v něm obrovskou ambicióznost a říkal jsem mu, že náčelník vojenské kanceláře prezidenta je sice na Hradě, ale že je to funkce, kde se žádné ostruhy nedají získat. A vy jste akční, měl byste být velitel tankové divize. To by můj soud,“ zavzpomínal Klaus na osobní zkušenost s novou hlavu státu. Pavlovi jako prezidentovi ale nic špatného nepřeje. „Kéž by se mu ve funkci dařilo,“ doplnil.