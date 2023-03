Osmák z Charkova exceluje v češtině a sní o univerzitě v Praze

K účasti na olympiádě Mykytu vybídl učitel, který si všiml jeho lingvistického talentu. „Bral jsem to tak, že se nic nestane, když to napíšu špatně. Když jsem se dozvěděl, že jsem třetí, řekl jsem si: 'Jak jsem to udělal'?“ konstatoval s úsměvem žák 8. třídy, jenž plynule ovládá také ruštinu, ukrajinštinu a angličtinu. „Rád bych se naučil i německy,“ doplnil.

V České republice chce zůstat. Už má i plán, co by chtěl dělat po základní škole. „Moc se mi tu líbí. Třebíč je krásné město s úžasnými lidmi. Jsem hrozně vděčný každému, kdo pomáhá mně i rodině. Chtěl bych zůstat, jít na univerzitu do Prahy, zdokonalit se v lingvistickém směru a poté pracovat jako překladatel z angličtiny do češtiny,“ zakončil.

Takový nápor cizojazyčných žáků, jaký způsobila ruská agrese vůči Ukrajině, tuzemské školství doposud nezažilo. Jen na základní školy jich v září nastoupilo skoro 73 tisíc, meziročně jde o více než dvojnásobný nárust. Přímo v Třebíči studuje s Mykytou dalších dvaapadesát ukrajinských dětí.