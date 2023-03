Nejvyšší soud se opět bude zabývat zmanipulovanými „losovačkami“

Upravený program instalovaný v počítačích prý umožňoval provádět i skutečně náhodná losování. Když se přepnul tlačítkem „vyčistit losování“ do zmanipulovaného módu, vybíral předem určené zájemce, jejichž identifikační čísla se do notebooku vkládala přes flash disk. Po skončení losování pak program automaticky a nenávratně odstranil veškerá data, přítomný notář tak porušení zákona nemohl odhalit.

Vrchní soud všem udělil podmínky

Skupina zmanipulovala tři zakázky, o dalších osm se podle obžaloby pokusila. Všechny financovala částečně Evropská unie a částečně také státní rozpočet. Soud odsoudil všech třináct za zjednání výhody při zadání veřejných zakázek. Státní zástupce požadoval pro všechny vězení, podle soudů by to bylo ale příliš přísné. Poukazovaly na to, že všichni odsouzení byli doposud bezúhonní a že ke spáchání činu došlo už v roce 2011.

Tomáš Kraus, který nyní v kauze znovu podal dovolání, podle soudu zmanipulované losování zařizoval. Soud mu mimo jiné udělil i trest zákazu činnosti účastnit se zadávání zakázek po dobu pěti let.

Kromě něj je mezi odsouzenými i Roman Krist, který zmanipulované losování prováděl. S tresty odešli i tvůrci počítačového programu, který manipulaci s losováním umožňoval a který následně nainstalovali do notebooků. Kromě nich jsou mezi odsouzenými i podnikatelé, kteří o zakázky usilovali.

Mezi nimi je například i Ivana Salačová, která figurovala také v korupční kauze bývalého hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha. Podle mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřiny Kolářové ji navíc v říjnu odsoudili i za poškození finančních zájmů EU a pokračování v uplácení. Jako jediná tak dostala tříletý podmíněný trest. Tři roky navíc nesmí působit ve statutárních orgánech společností.