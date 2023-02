Dovoz ruského plynu do Česka v lednu klesl na nulu, řekl Síkela

Dovoz plynu z Ruska do České republiky klesl během ledna na nulu. Stát ho nahradil dovozem z Norska a zkapalněným plynem LNG z Nizozemska a Belgie. K omezení závislosti na Rusku pomohly i úspory ve spotřebě. Na Twitteru to uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). V posledních pěti měsících klesl podíl dovozu ruského plynu do Česka na 2,2 procenta, v předchozích letech činil kolem 97 procent. Ze Síkelova vyjádření není zřejmé, zda předpokládá nulový dovoz ruského plynu i v dalších měsících.