Chystá se novela zákona o myslivosti. Zavést má plány lovu podle míry poškození lesů

přehrát video Události ČT: Novelu zákona o myslivosti chce Nekula tentokrát dotáhnout do konce

Nekula poznamenal, že snah o novelizaci zákona bylo už několik. Naposledy jeho projednávání skončilo ve třetím čtení ve sněmovně v minulém volebním období. Ministerstvo chce novelu připravit letos a Legislativní radě vlády ji odeslat v červenci, stále tedy platí zákon z roku 2001. Ministr také řekl, že škody způsobené zvěří jsou velmi vysoké a cílem novely je systematicky eliminovat jejich rozsah. Digitalizace podle něj má pomoci vyhodnocovat odstřely zvěře, protože se zřejmě v určité míře vykazují stavy, které neodpovídají realitě. Problémem není jen přemnožená černá zvěř, která působí škody lesníkům a zemědělcům, v ohrožení jsou i sazenice a mladé stromy. Podle ministra zemědělství je tak potřeba snížit stavy zvěře, aby po kůrovcové kalamitě vyrostly nové lesy. Tvrdí, že škody na mladém porostu dosahují miliard korun. Plán lovu by se měl podle představ resortu stanovovat podle úrovně poškození lesa, což bude posuzovat Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). „Bude možnost státní správy vstoupit do plánu a na základě své iniciativy plány navyšovat,“ doplnil Mlynář. Informace o ulovené zvěři by se měly nahrávat do aplikace Za významný prvek plánované novely spojený i s digitalizací označil Mlynář kontrolu lovu. Měla by k tomu sloužit mobilní aplikace, do které se budou nahrávat ulovené kusy. Do evidence budou moci nahlížet myslivci, majitelé pozemků i státní správa. Při nesplnění plánu lovu by měla hrozit sankce až do dvou set tisíc korun. Žižka upozornil na to, že v současnosti hrozí sankce pouze v případě, že se kvůli nesplnění plánu lovu překročily maximální stavy zvěře, což je v praxi velmi těžko prokazatelné.

Státní správa by podle novely měla mít možnost uložit navýšení odlovu zvěře nebo omezit či zakázat lov samců spárkaté zvěře starších dvou let. Mlynář uvedl, že novela nebude pracovat s pojmem normování zvěře, ale termínem minimální stavy a zvěří, která se v dané honitbě chová. Novela by měla také rozvolnit podmínky lovu a umožnit například využití přístrojů nočního vidění nebo uvolnění lovu při sklizni, což dnes lze pouze v rámci mimořádných opatření Státní veterinární správy. Novela má sjednotit termín pro uplatnění náhrad škod za poškození zvěří na 60 dnů a zavést povinnost ohlásit škody sedm dní před sklizní a sepsat záznam. „Škody zvěří budou součástí informačního systému evidence myslivosti,“ uvedl Mlynář. Co znamená pojem myslivost? Ministerstvo chce také upravit definici myslivosti. Podle Mlynáře by novela měla obsahovat ustanovení, že myslivost je činnost, která poskytuje ekosystémové služby, což se týká nejen lovu, ale i chovu zvěře a obstarávání zvěře jako národního přírodního dědictví. Měla by obsahovat i to, že myslivost je vykonávána nejenom mysliveckými spolky, ale i vlastníky lesů nebo zemědělci. Podle představ ministerstva by se měla změnit a zefektivnit podoba státní správy myslivosti. Na nejnižší úrovni obcí s rozšířenou působností by se myslivosti věnoval úředník na plný úvazek. V současnosti je běžné, že se lidé pověření správou myslivosti musí věnovat i řadě jiných témat. Novela by měla zajistit, aby lidé ke správě myslivosti měli odborné předpoklady. Jednou z podmínek má být, že se věnují správě myslivosti alespoň pět let, nebo mají vysokoškolské vzdělání.