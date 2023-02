Evropa musí zakročit proti obcházení sankcí, shodli se Dvořák a Zaorálek

Rusko podle něj stále ještě může provést věci, na které bude potřeba reagovat silněji, než jak doposud česká diplomacie reagovala.

K vyhoštění velvyslance by nepřistupoval ani Lubomír Zaorálek. Podle exministra je totiž vhodné, aby se Česko nezbavovalo komunikačních liní a možností diplomacie. „Diplomacie musí být vždy alternativou, která se prosadí. Nakonec se něco musí vždycky vyjednat u stolu. Nebylo by dobré přeřezat všechny varianty,“ doplnil s tím, že v následující deeskalační fázi se bude mluvit o příměří a je třeba mít prostředky ke komunikaci a vizi společné evropské strategie proti agresorovi.

Kritika Hradu

Zaorálek v pořadu kritizoval to, že zvolený prezident Petr Pavel externě spolupracuje s bývalým velvyslancem Petrem Kolářem. Vadí mu jeho angažmá pro americkou advokátní kancelář Squire Patton Boggs, která podle něj v minulosti například pomáhala ruské Gazprombank obcházet sankce.

Náměstek Dvořák ale s odkazem na osobní zkušenost s Kolářem za posledních patnáct let a na jeho názory odmítl obavy, že by Kolář skrze Pavla měl „táhnout Českou republiku zpátky do Ruska a do Číny“.

Server Seznam Zprávy v pátek uvedl, že Pavlovi by na „významném diplomatickém postu“ v prezidentské kanceláři měl pomáhat český velvyslanec při EU Jaroslav Zajíček. Podle informací České televize se Zajíček stane ředitelem zahraničního odboru prezidentské kanceláře a na post ředitele protokolu míří velvyslanec v Bělorusku Tomáš Pernický.

Tyto informace ale odmítl Dvořák potvrdit či vyvrátit. Řekl jen, že „jednání o využití některých českých diplomatů“ v kanceláři Pavla pokračují a blíží se k závěru. Nastupující prezident je zveřejní pravděpodobně v příštím týdnu.