ŽIVĚ: Tisková konference po jednání vlády

„Schválili jsme vyjmutí územní rezervy pro celé spojení Dunaj-Odra-Labe a zrušili řadu souvisejících historických usnesení vlád,“ oznámil Kupka a doplnil, že současná vláda nedala na přípravu kanálu ani korunu, celý projekt označil za nesmyslný.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) konstatoval, že kanál je po rozhodnutí vlády mrtvý. „Projekt není ekonomicky smysluplný a představuje obrovské riziko pro krajinu a její ekosystémy. Bylo by to ohromné plýtvání veřejnými prostředky i naším přírodním bohatstvím.“ Zdůraznil, že uvolněné pozemky bude možné využít pro smysluplný rozvoj obcí.

Území v plánované trase koridoru bylo blokováno od roku 2010, kdy jeho ochranu zavedla tehdejší vláda Jana Fischera. Středeční rozhodnutí kabinetu znamená, že se území odblokuje. Už dříve se pro tento krok vyslovily obce v trase kanálu, které územní rezervy označovaly za brzdu svého rozvoje.

Rozhodnutí vlády se netýká možných úprav toku Labe v úseku od Pardubic po hranici s Německem a toku Vltavy v úseku Mělník - Praha - České Budějovice.

Podle studie proveditelnosti zpracované předchozím kabinetem Andreje Babiše (ANO) měl projekt, který by podle zastánců přinesl ekonomické možnosti, zároveň by pomohl skomírající lodní dopravě v Česku a umožnil lepší hospodaření s vodou, vyjít téměř na 586 miliard korun. Ekologové naopak namítali, že koridor by zničil zbytky relativně přirozených ekosystémů střední Evropy a měl by výrazný negativní dopad na krajinu a vodní režim v zemi.