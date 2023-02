Na Hradě je potřeba odstranit zátarasy, říká architekt Pleskot

Také Pleskot však s Havlem spolupracoval, a to na průchodu valem Prašného mostu, který získal několik ocenění. „To byla zajímavá záležitost, protože Václav Havel chtěl, aby to propojení vzniklo, on byl skutečně prezidentem propojování, člověkem propojování. A toužil po propojení v Jelením příkopu,“ uvedl Pleskot s tím, že Havel se oceněním, která průchod získal, divil. „On říkal: ‚Já vůbec nechápu, jak je možné, že tahle chodba, tenhle tunel, dostává tolik ocenění.‘“

Kromě případných architektonických úprav Pražského hradu by si architekt ale také rád našel čas i na další práci. V této souvislosti zmínil jednu ze svých nejznámějších realizací – Bolt Tower v Ostravě-Vítkovicích, která je nedokončená. „Já jsem na ni velmi pyšný a rád bych na ní ještě dál pokračoval. Jak to bude vypadat teď v budoucnu, opravdu nevím. S panem prezidentem Pavlem jsem ještě nemluvil. Uvidíme, co mě čeká,“ uvedl.