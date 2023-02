Babišův tým se rozpadá. Končí Prchal, Bartha i Vořechovský

Bartha pracovala s Babišem už v době, kdy byl od ledna 2014 do května 2017 ministrem financí. Tehdy byla vedoucí jeho kabinetu. V prosinci 2017 si ji po jmenování premiérem vzal Babiš s sebou na úřad vlády.

„Ano, je pravda, že jsme se s hnutím ANO dohodli na ukončení spolupráce ke konci února. Pro nás oba to bylo několik velmi náročných a zajímavých let spojených i s prací na úřadu vlády,“ uvedl Vořechovský.

Babiš s Barthou počítal jako s vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

Babiš s Barthou počítal jako s případnou vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, pokud by se stal prezidentem. V druhém kole volby ho ale v lednu porazil bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel.

Vořechovský se věnuje komunikaci s médii ve službách Babiše téměř deset let - nejprve v Agrofertu, od roku 2015 v hnutí ANO. Byl také vedoucím odboru komunikace úřadu vlády a mluvčím Babišova kabinetu. Pokud by se Babiš stal prezidentem, Vořechovský by byl nadále jeho mluvčím, uvedl dříve expremiér.