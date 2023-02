Sněmovní výbor doporučil odvolání Köppla z vysílací rady kvůli střetu zájmů

Poslanec ANO Martin Kolovratník podotkl, že interpretace zákonného zákazu „vystupování ve prospěch“ je subjektivní. Podle jeho mínění se vztahuje na situace, pokud by člen RRTV například vyzdvihoval politický subjekt nebo vyzýval k jeho volbě. Kolovratníkův kolega z hnutí Stanislav Berkovec uvedl, že nezaznamenal případ, že by Köppl členství v RRTV zneužil nebo využil nebo že by ovlivňoval ANO.

RRTV před týdnem uvedla, že Köppl mohl porušovat zákon o rozhlasovém a televizním vysílání a být ve střetu zájmů. Koaliční poslanci ve čtvrtek citovali i ustanovení, podle kterého mohou členové jinou výdělečnou činnost vykonávat jen tak, aby neohrozili výkon své funkce ani důvěru v nezávislost a nestrannost rady.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání má třináct členů. Köppla vybrala sněmovna v červenci 2021, do volby ho nominovalo ANO. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání mimo jiné uděluje, mění a odnímá licence k provozování vysílání, dohlíží na pluralitu programové nabídky a informací a dbá na obsahovou nezávislost vysílání. Sleduje také obsah rozhlasového a televizního vysílání, za porušení vysílacích zákonů ukládá sankce.