Cestovali i osm hodin, ale neodvolili. Hromadí se stížnosti na nedoručení voličských průkazů

„Zjišťovali jsme s paní z ambasády, jak se to poslalo. Když jsem jí řekla, odkud jedu, začala obvolávat lidi z ministerstva zahraničí,“ popsala pro ČT. Sama kontaktovala i starostu své obce v Česku, aby zjistila, že vše bylo vyplněno správně. Volit stejně nemohla. „Norská pošta má z mé zkušenosti problém se zásilkami ze zahraničí,“ uvádí. Už dříve jí prý zásilku nedoručili a vrátili zpět do Česka, aniž by ji kontaktovali.

Problémy jsou i v Česku

Ani v Česku se k některým lidem voličský průkaz nedostal. Jan Kapitola z Lukavice v Pardubickém kraji požádal o voličský průkaz pro druhé kolo přes datovou schránku. Z obecního úřadu mu zavolali a domluvili se s ním, kam zásilku odešlou. Ve čtvrtek před volbami začal řešit, proč u sebe voličský průkaz ještě nemá.

„Snažil jsem se tu zásilku dosledovat a zjistil jsem, že je někde v depu v Pardubicích, které není veřejně přístupné,“ popisuje Kapitola. Do depa se snažil dovolat dva dny, ale neúspěšně. Ve volbách tedy nehlasoval. „Na poště mě chlácholili tím, že mi to může přijít v pondělí,“ udává. Kontaktoval i ministerstvo vnitra, kde mu sdělili, že Českou poštu předem urgovali, aby vše proběhlo v pořádku.

Tereza Zíková z Rokycan nemohla volit v prvním kole. Na poště si o průkaz zažádala ve čtvrtek 5. ledna dopoledne a zaplatila si doručení do jednoho dne, protože na úřad měly žádosti přijít nejpozději do 6. 1. do 16 hodin. „Doručení do druhého dne ale neproběhlo. Paní z obecního úřadu mi řekla, že dopis přišel až v úterý další týden,“ uvádí. Podobnou zkušenost z prvního kola má i Hana Klimesová z Opavy. Průkaz zůstal na poště a mohla si ho vyzvednout až v pondělí.