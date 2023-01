Policie prověřila falešnou SMS vyzývající jménem Petra Pavla k mobilizaci. Nikdo ji neobdržel

Policie nemá důkaz, že by falešná SMS zpráva, která se šířila sociálními sítěmi a vyzývala jménem prezidentského kandidáta Petra Pavla k mobilizaci, skutečně existovala. Od středy se na výzvu policie neozval nikdo, kdo by zprávu obdržel. České televizi to sdělil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Šíření neexistující SMS zprávy jako první zpochybnil Deník N.