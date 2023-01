Babiš se poprvé po prvním kole setkal s občany. V Benešově ho vítali i odpůrci

video UDÁLOSTI: Do druhého kola prezidentských voleb zbývá osm dní

Svoji nepřítomnost zdůvodnil tím, že těsně před půlnocí již hlasování nečekal. S odvoláním na předsedkyni klubu ANO Alenu Schillerovou řekl, že původně mělo být až později ve čtvrtek. Že se podařilo schůzi uspíšit, se dozvěděl v situaci, kdy nemohl do Prahy dojet. „Byl jsem v pyžamu a měl jsem v sobě tři vaječňáky a neměl jsem řidiče,“ shrnul.

Když těsně před půlnocí zaznělo ve sněmovně jméno Andreje Babiše, odpovědí bylo jen slovo „nepřítomen“. A to přesto, že předseda opozičního ANO původně hovořil o tom, že na konečném hlasování bude, i když předcházející dvoudenní debaty se nezúčastnil.

Sama Schillerová zase uvedla, že Babiše zdržely i zdravotní potíže. „Bojuje s nějakou virózou, kterou přechází, protože má velmi náročný program. Pochopila jsem to a domluvili jsme se, že raději bude odpočívat,“ uvedla s odkazem na náročnou kampaň.

Ve čtvrtek večer totiž přišel její dosavadní vrchol. Babiš se poprvé v mezidobí mezi prvním a druhým kolem prezidentské volby setkal s voliči, a to v hotelu ve středočeském Benešově. Spolu s ním vystoupili i někteří další politici ANO.

Babiš v Benešově zopakoval své mínění, že jeho protikandidát Petr Pavel je podle něj kandidátem vlády. Také prohlásil, že je sám kandidátem, který usiluje o mír. Ne všichni z přítomných s tím ale souhlasili, „To není pravda,“ ozvalo se z publika.

Sál s 250 místy se podařilo zhruba obsadit politikovými příznivci, před hotelem také postávala skupinka Babišových odpůrců s transparenty. Ti pak do hotelu vstoupili a ze zádveří před sálem, kde se konalo Babišovo vystoupení, volali hesla proti tomuto politikovi nebo skandovali „Pavel na Hrad“.

Sám Babiš konstatoval, že jeho odpůrci jsou titíž, kteří vyjadřovali výhrady vůči němu i před loňskými komunálními volbami. „Jsou to zástupci pětikoalice,“ prohlásil.

Setkání s voliči má Andrej Babiš na programu i v pátek. Zamíří na sever Čech – do Jablonce nad Nisou a do Liberce, kde tentokrát nebude setkání s voliči uzavřené, nýbrž přímo v ulicích. Do začátku druhého kola prezidentských voleb zbývá osm dní. Zda v březnu usedne na Pražském hradě Pavel, nebo Andrej Babiš, rozhodnou voliči 27. a 28. ledna.