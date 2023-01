Znalec Smejkal nemá nárok na další zadostiučinění za stíhání, rozhodl soud

Smejkal čelil společně s bývalým náměstkem ministerstva práce Vladimírem Šiškou obžalobě z toho, že chtěli nezákonně přidělit ministerskou zakázku firmě IBM. Hrozilo mu až desetileté vězení. Stíhání trvalo přes čtyři roky a skončilo osvobozením obou mužů.

„Trestní stíhání bylo od počátku brutálně nesmyslné, zcela bezdůvodné a v podstatě všichni to věděli. Šlo o to, jak dosáhnout trestního stíhání někoho jiného,“ argumentoval ve středu u pražského městského soudu Smejkalův právník Tomáš Sokol. Odvolací senát to ale odmítl.

„Nelze konstatovat, že trestní stíhání bylo vedeno svévolně, zlovolně a že být vedeno nemělo,“ prohlásil soudce Lubor Veselý a připomněl, že odvolací trestní soud napoprvé osvobozující rozsudek zrušil a že si kauza vyžádala podrobné dokazování. Veselý dodal, že Smejkal podle něj usiluje o jakousi revizi trestního stíhání, k čemuž ale civilní řízení neslouží.

Aktuální soudní řízení se týkalo částky padesát milionů korun, dalších dvaceti se Smejkal domáhá zvlášť jakožto ušlého zisku. Za poškození jména a dobré pověsti žádal znalec třicet milionů, dvacet milionů pak chtěl za poškození zdraví.

Obvodní soud pro Prahu 2 loni dospěl k závěru, že celkově má muž nárok na zadostiučinění 350 tisíc korun, tedy o devadesát tisíc korun více, než mu vyplatilo ministerstvo. Proti tomu se odvolal jak znalec, tak i Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.