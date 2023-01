Prezidentští kandidáti Fischer, Bašta a Středula a jejich představy o výkonu funkce

Prezidentské kampaně Pavla Fischera, Jaroslava Bašty (SPD) ani Josefa Středuly nepřinesly podle politologa Milana Školníka nic výrazně nového a přelomového. Domnívá se, že vzhledem k poměrně nízkým preferencím všech tří může být kandidatura nakonec hlavně způsobem, jak na sebe upozornit před dalšími volbami – třeba do Senátu. Jediné, co by jim podle něj mohlo ještě pomoci přímo v prezidentské volbě, by byl dramatický neúspěch trojice favoritů v závěrečných televizních debatách. Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk si myslí, že by jim kandidatura mohla vynést významné pozice v politických stranách. Ačkoli je straníkem jen Bašta, Fischer podle něj názorově souzní s KDU-ČSL a Středula se sociálními demokraty. Kampaň a postoje Pavla Fischera, Jaroslava Bašty a Josefa Středuly představil pořad 90‘ ČT24. Česká televize takto představí kampaň všech devíti kandidátů na prezidenta republiky, a to po trojicích seřazených podle vylosovaných volebních čísel.