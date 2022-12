Oteplování v tomto týdnu by mohlo vrcholit na Štědrý den. Na pondělí je výstraha na ledovku i námrazu

V souvislosti s větrem nastaly problémy na železnici. U Hlinska narazil osobní vlak do stromu, mezi Hlinskem a Žďárcem u Skutče na trati Pardubice – Havlíčkův Brod se proto ráno zastavila doprava a jezdily místo vlaků autobusy. Mrazu neodolala kolej na trati mezi Teplicemi nad Metují a Policí nad Metují. Kvůli poškozené kolejnici stále jezdí i zde náhradní autobusová doprava.

S následky chladného počasí se potýkají také dopravci. České dráhy napříč republikou hlásily ráno velké množství poruch svých vlaků. Ráno kvůli tomu nejelo několik spojů mezi Ostravou a Opavou a mezi Ostravou a Frýdlantem nad Ostravicí ani vlak z Moravské Třebové do České Třebové. Další nabraly kvůli závadám lokomotiv či motorových vozů zpoždění.

Teploty v noci již vystoupaly nad nulu. Oteplování asi vyvrcholí na Štědrý den

Že se skutečně otepluje, bylo patrné v noci. I když většinou bylo pod nulou a před půlnocí bylo ve Volarech a také Orlickém Záhoří pod minus dvaceti stupni, kolem půlnoci již na některých místech vystoupaly teploty nad nulu. Nejtepleji – několik desetin až jeden stupeň nad nulou – bylo poblíž oblastí, kde bylo v noci velmi chladno, totiž v západní části Šumavy a na Frýdlanstku.

Přes den budou nejvyšší teploty převážně mezi minus třemi a plus jedním stupněm Celsia, ale od západu postupně až plus tři stupně. V noci by se měly teploty kromě míst, kde bude foukat vítr, vrátit pod nulu, v úterý budou minus dva až plus dva stupně, při čerstvém větru i plus čtyři stupně.

V dalších dnech se bude dál oteplovat, od čtvrtka by mělo být všude nad nulou. Nejteplejším dnem týdne bude patrně sobota, tedy Štědrý den. Předcházet jí bude deštivý pátek. Déšť poznamená první den vánočních prázdnin, kdy se také koná mnoho akcí pod otevřeným nebem – vrcholí vánoční trhy nebo se například zpívá „Rybovka“ na pražské Kampě. „Srážkové úhrny mohou být zejména na horách i kolem dvaceti milimetrů,“ upozornila meteoroložka ČT Jarina Sochorová.