Klesá zájem uprchlíků o ubytování ve státních objektech. Některé úřady omezují nabízené kapacity

Hned dva rekreační areály nabízí od vypuknutí války uprchlíkům Poslanecká sněmovna. Část lidí z Ukrajiny žije v Lipnici nad Sázavou, objekt je teď obsazený ze tří čtvrtin. Další dvě desítky uprchlíků pak využívají necelou polovinu areálu v Harrachově. Odtud se ale nyní musejí vystěhovat.

„Objekt má celkovou kapacitu až sedmdesát lůžek. V posledních týdnech bylo využíváno dvacet, pak sedmnáct a teď už jenom třináct lůžek. Nedává tak úplně ekonomické rácio pokračovat v tak velkém objektu s tak málo lidmi, když noví nepřibývají,“ uvedla šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Starosta Harrachova Tomáš Vašíček (Změna pro Harrachov) ale nesouhlasí a nechápe, proč se musejí vystěhovat. „Nepochopil jsem argumentaci, že lidé musejí odejít proto, že je dům nevyužívaný,“ řekl.

Ubytování uprchlíků koordinuje Asistenční centrum pomoci, které je ve všech krajích v Česku. To liberecké teď našlo náhradní bydlení přímo v Harrachově. Lidé se tak přestěhují do Chalupy Klášter, která je zhruba sto metrů od areálu, ve kterém bydlí teď. Děti to navíc z nového ubytování budou mít blíž do školy.