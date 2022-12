Peníze na růst platů učitelů by z osmdesáti procent měly jít do tarifů

Školské odbory se se v pátek shodly s ministrem Vladimírem Balašem (STAN) na potřebě rozdělení peněz na přidání pedagogům mezi základní složky platů a odměny. Mluvčí odborářů Jana Kašparová řekla, že podle dohody by mělo jít do tarifů osmdesát procent slíbeného navýšení, zbytek do nadtarifů. Dohodu ale ještě musejí potvrdit lídři koaličních stran. V návrhu státního rozpočtu se počítá s navýšením peněz na platy pedagogů o čtyři procenta.