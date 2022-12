Volný dostal podmínku za šíření poplašné zprávy o ivermektinu. Proti verdiktu se odvolal

Soud podle předsedy senátu Tomáše Hübnera neměl pochybnosti o tom, že příspěvky na sociální sítě vložil Volný. Exposlanec mohl podle soudce dostat pochybnou informaci o diskriminační kampani proti léku. Sám ale tuto informaci převrátil, vyšperkoval a umístil na internet. „Je zřejmé, že chtěl co nejvíce potenciální čtenáře zaujmout a šokovat,“ prohlásil soudce.

Volný měl podle soudce vědět, jak mohou jeho výroky na veřejnost působit a že mohou lidi znepokojit. Udělal to v době, kdy byl kvůli koronaviru v Česku vyhlášen nouzový stav.

„Dnešní den je velkým vítězstvím organizovaného zločinu v ČR, který rozjel kampaň proti ivermektinu. Já jsem o tom přesvědčen,“ uvedl po skončení jednání Volný. Rozhodnutí soudu podle něj nebylo nestranné. „Soudce v odůvodnění napadl kvalitu voličů Volného bloku,“ dodal.

„Vláda vrahů“

Obžaloba viní Volného z toho, že v březnu loňského roku na Facebooku a Twitteru napsal, že se chystá spiknutí, jehož cílem je znevěrohodnění léku a budou při něm zabiti lidé. „Podle mých informací se připravuje plán na diskreditaci ivermektinu pomocí úmrtí (tedy vraždy) několika pacientů, kteří jej budou užívat,“ uvedl. Následně svá tvrzení ještě rozvinul ve videích, kde tvrdil, že jsou do antikampaně zapojení zkorumpovaní lékaři. Vládu označil za vládu vrahů.

Ivermektin se obvykle používá jako antiparazitikum, v Česku není registrovaný. Volný přípravek propagoval k léčbě covidu-19.

Volný se dostal do sněmovny jako kandidát SPD, později hnutí opustil a vystupoval jako nezařazený poslanec. Policie požádala o jeho vydání ke stíhání loni v květnu. Sněmovna ale o žádosti do podzimních voleb nerozhodla. Podle kuloárových informací se většina poslanců obávala toho, že Volný by situaci využil k dlouhým projevům. Volný poté místo v dolní komoře neobhájil, a přišel tak o imunitu.

Policie zkoumala také Volného výroky ohledně ruské invaze na Ukrajinu, které rovněž sdílel na sociálních sítích. Mimo jiné v nich obdivoval ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského označil za masového vraha. Policisté případ odložili s tím, že vyjádření nebyla trestná.