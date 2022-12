Je urputný, pracovitý a neskutečně přísný, říkají Babišovi spolupracovníci z kampaně

„Často se spolu hádáme. Občas si dovolíme nastavit mu zrcadlo. Mnohokrát se nakonec ukáže, že pravdu měl on, ale někdy se nám povede, že ho přesvědčíme. Neříká pak, že jsme měli pravdu, ale v tichosti to uzná,“ popisuje.

V případě vítězství v prezidentských volbách by se podle bývalého premiéra právě Bartha stala jeho kancléřkou. Sama mluví o tom, že s ním nyní tráví mnohdy více času než se svou rodinou. Jako jeho blízká spolupracovnice také podle jejích slov dochází k intenzivním diskuzím.

Nehledě na funkci, kterou zrovna zastává, zůstávají pro Tünde Bartha v komunikaci s Babišem nejtěžší rána. „Po ránu je trošku nesnesitelný, protože je strašně netrpělivý a všechno chce okamžitě. Chce od nás odpovědi, hned, krátce, srozumitelně. A někdy ve dvou větách,“ přibližuje přípravy kampaně, kterou předseda ANO absolvuje v obytném voze.

S Andrejem Babišem republiku projíždí osobně, už před podzimními volbami ale regiony projel karavan s tváří expremiérovy podporovatelky Lídy Růžičkové. S hnutím ANO sympatizuje a o zapojení do kampaně se sama přihlásila. Babiše hodlá podporovat i nyní až do finálního hlasování.

„Sleduji jeho politiku celých deset let, co se politikou zabývá, co je v politice aktivní. Souhlasím s jeho politikou, sdílím jeho názory a v neposlední řadě ho mám ráda jako člověka,“ vysvětluje důvody své podpory jeho příznivkyně.

Kampaň v karavanu

Andrej Babiš prezidentskou kampaň absolvuje převážně ve speciálním karavanu. Na konci listopadu se svým týmem například objížděl malé regionální firmy. Jednou z nich byla během čtyřdenního výjezdu na Vysočinu a Moravu rodinná pekárna v Pelhřimově. „Vždycky jsem říkal, že mám stát řídit jako rodinnou firmu. Tam je solidarita, tam je nějaká vize,“ říká při setkání s vedením podniku.

V řízení karavanu se expremiér během dne střídá se členy svého týmu. „Musím občas i pracovat a vyřizovat smsky, ale řídím rád,“ říká opoziční poslanec. Se zaměstnanci firem chce mluvit kvůli získávání zpětné vazby. „Navštěvujeme firmy, abychom měli zpětnou vazbu, jaký dopad mají drahé energie, které v Čechách máme,“ poznamenává.