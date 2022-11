Vrchní soud zmírnil tresty v kauze obchodníků s naftou Setadiesel. Do vězení jde nakonec jen jeden

Rozsáhlou kauzou se nejprve zabýval Krajský soud v Ústí nad Labem, který v prosinci 2020 potrestal za krácení daní patnáct mužů. Čtyři z nich poslal na pět let do vězení, jednomu uložil souhrnný tříletý nepodmíněný trest, ostatní dostali tříleté podmínky se zkušební dobou pěti let. Většině pak soud dal i peněžité tresty v rozmezí od 200 tisíců do milionu korun a zákaz činnosti.